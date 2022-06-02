Evine kadar takip edilen genç kız, mahalle esnafını çağırdı! Şüpheli az kalsın linç ediliyordu - Haberler

Evine kadar takip edilen genç kız, mahalle esnafını çağırdı! Şüpheli az kalsın linç ediliyordu
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İstanbul Zeytinburnu'nda yaşayan genç bir kız, iddiaya göre yabancı uyruklu bir şahıs tarafından evine kadar takip edildi. Şahsın genç kızın girdiği kapıyı tekmelemesinin ardından olaya müdahil olan esnaf, şahsı darp ederek polise teslim etti.
Zeytinburnu'nda iddialara göre yabancı uyruklu bir şahıs, yolda karşılaştığı genç kızı takip etmeye başladı. Genç kız ise her şeyden habersiz evine doğru ilerledi.
Evine doğru geldiğinde takip edildiğini fark eden genç kız, hızla apartmana girmeye çalıştı. Bu sırada adımlarını hızlandıran şahıs ise kapıyı tekmeleyerek içeri girmeye çalıştı.
Genç kızın bağırmasının ardından mahalle esnafı da bölgeye gelerek şüpheliyi darp etmeye başladı. Genç kız ise sinirlerinin bozulması nedeniyle şüpheliye bağırmaya başladı.
Esnafın linç girişiminden kıl payı kurtulan şüpheli, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi.