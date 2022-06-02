Evine kadar takip edilen genç kız, mahalle esnafını çağırdı! Şüpheli az kalsın linç ediliyordu - Haberler

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Evine kadar takip edilen genç kız, mahalle esnafını çağırdı! Şüpheli az kalsın linç ediliyordu

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Güncel
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İstanbul Zeytinburnu'nda yaşayan genç bir kız, iddiaya göre yabancı uyruklu bir şahıs tarafından evine kadar takip edildi. Şahsın genç kızın girdiği kapıyı tekmelemesinin ardından olaya müdahil olan esnaf, şahsı darp ederek polise teslim etti.

Zeytinburnu'nda iddialara göre yabancı uyruklu bir şahıs, yolda karşılaştığı genç kızı takip etmeye başladı. Genç kız ise her şeyden habersiz evine doğru ilerledi.

Evine doğru geldiğinde takip edildiğini fark eden genç kız, hızla apartmana girmeye çalıştı. Bu sırada adımlarını hızlandıran şahıs ise kapıyı tekmeleyerek içeri girmeye çalıştı.

Genç kızın bağırmasının ardından mahalle esnafı da bölgeye gelerek şüpheliyi darp etmeye başladı. Genç kız ise sinirlerinin bozulması nedeniyle şüpheliye bağırmaya başladı.

Esnafın linç girişiminden kıl payı kurtulan şüpheli, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Zeytinburnu İstanbul Güncel Haberler

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Yorumlar (4)

Hakan Aksa:

bu ülkeye sokanlar ve burada kalmaları için kendi vatandaşına karşı mücadele edenler gün gelecek yargılanacaklar.

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Fakır:

Allah razı olsun o esnaftan.

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Ted Mosby:

Bıraksaydınızda esnaf bi ağzını burnunu kırsaydı

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