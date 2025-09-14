Haberler

Evinde Misafirini Bıçakla Yaralayan Zanlı Gözaltına Alındı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, evinde misafir ettiği arkadaşıyla tartışan S.Y., bıçakla arkadaşını yaraladı. Zanlı gözaltına alınırken, yaralı hastaneye kaldırıldı.

S.Y, Keykubat Mahallesi Akıncılar Caddesi'ndeki evinde ağırladığı arkadaşı S.C.K. ile tartışmaya başladı.

Kavgaya dönüşen olayda ev sahibi, misafirini bıçakla bacağından yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Ev sahibinin, misafirini evdeki altınlarını çaldığı iddiasıyla bıçakladığı öne sürüldü.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Güncel
