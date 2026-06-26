Serebral palsili öğrenciye Vali'den ev ziyaretiyle karne ve takdir belgesi

AĞRI Valisi Önder Bozkurt, serebral palsi hastalığı sebebiyle evde eğitim gören 6'ncı sınıf öğrencisi Elif Havva Alpaslan'a, karnesi ile takdir belgesini verdi.

Vali Önder Bozkurt, hastalığı sebebiyle evde eğitim gören Elif Havva Alpaslan'ı ziyaret etti. Şehit Er Vefa Çelik Ortaokulu'nun 6'ncı sınıf öğrencisi olan Elif Havva'ya karnesi ve takdir belgesini veren Vali Bozkurt, "Bugün çok sevinçliyiz; kıymetli yavrularımızla, evlatlarımızla bir aradayız. Bugün Ömer Bey kardeşimin hanesine konuk olduk ve kıymetli yavrularımızın başarılarına ortak olmak, sevgilerimizi iletmek için geldik. Elif Havva isminde çok güzel bir kızımız var. Kendisine, evde eğitim hizmeti kapsamında kıymetli öğretmenlerimiz eğitim sunuyor. Öğretmenimiz Emrah Karakol geçtiğimiz günlerde bize bir mesaj atarak, 'Elif Havva kızımızın karnesini verirken sizler de aramızda olursanız çok memnun oluruz' dedi. Biz de büyük bir memnuniyetle milli eğitim ekibimizle birlikte bu ziyareti planladık. Bugün ilimiz genelinde 985 okulumuzda, 126 bin 140 öğrencimiz karne alıyor ve bu sevinci hep birlikte yaşıyoruz" dedi.

Vali Bozkurt, "Elif Havva kızımız öğretmenlerini çok seviyor, öğretmenleri de onu çok seviyor. Ailemizle de çok güzel bir iletişim var. Elif'in notları da oldukça yüksek ve kendisi takdir belgesi almaya hak kazandı. 6'ncı sınıfı başarıyla bitirip 7'nci sınıfa geçiyor" diye konuştu.

AĞRI'DA 103 ÖĞRENCİ EVDE EĞİTİM ALIYOR

Vali Bozkurt, il genelinde toplam 103 öğrencinin evde eğitim hizmetinden yararlandığını belirtti. Bu öğrencilerden 35'inin Ağrı il merkezinde ikamet ettiğini ifade eden Bozkurt, tüm öğrencileri tebrik ederek hayırlı ve başarı dolu eğitim-öğretim hayatı diledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı