Uşak'ta çatıdan düşen kişi tedavi gördüğü hastanede öldü
Uşak'ta, 52 gün önce evinin çatısından düşen 70 yaşındaki Mehmet Yıldırım, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Merkeze bağlı Sorkun köyünde yaşayan Mehmet Yıldırım (70), 20 Ocak'ta onarmak için çıktığı evinin çatısından düştü.
Ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yıldırım, bu sabah yaşam mücadelesini kaybetti.
Kaynak: AA / Mehmet Çalık