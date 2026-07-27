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Evde botoks faciası: Göz kapağı düşen kadın şikayetçi oldu

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- Zeytinburnu'nda, evde yaptığı botoks işlemi nedeniyle genç bir kadının göz kapağının düşmesine neden olduğu iddia edilen Karina Meltem Ateş hakkında hazırlanan iddianame Bakırköy 27. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi Sanık hakkında, "taksirle yaralama" ile "1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'a muhalefet" suçlarından 2 yıl 4 aydan 7 yıla kadar hapis cezası talep edildi

Zeytinburnu'nda, evde yaptığı botoks işlemi nedeniyle genç bir kadının göz kapağının düşmesine neden olduğu iddia edilen Karina Meltem Ateş hakkında 2 yıl 4 aydan 7 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki İdil Keten'in (21) 13 Mayıs'ta arkadaşının tavsiyesi üzerine sanık Ateş'in ilçedeki evine gittiği ve botoks yaptırdığı kaydedildi.

İşlemin ardından göz kapağının düşmesi nedeniyle polis merkezine giderek şikayetçi olduğu aktarılan Keten'in ifadesi iddianamede yer aldı.

Keten, yüzüne botoks yaptırmak için arkadaşının tavsiyesi üzerine sanığın evine gittiğini, işlemin ardından göz kapağının düştüğünü anlattı.

Durumu sorduğunda sanığın enfeksiyon kapmış olabileceğini söyleyerek kendisini geçiştirdiğini aktaran Keten, olaydan sonra hastaneye giderek tedavisine başlandığını, bu nedenle sanıktan şikayetçi olduğunu ifade etti.

İddianamede savunmasına yer verilen sanık Ateş ise güzellik uzmanlığı konusunda eğitim aldığını, olay günü müştekinin bir arkadaşıyla birlikte yanına gelerek işlem yaptırdığını anlattı.

Ateş, müştekinin gözünde problem olduğunu söylediğini, müştekiye kendisinin hiçbir işlem uygulamadığını ve atılı suçlamayı kabul etmediğini belirtti.

Müşteki için hazırlanan hekim raporunda, İdil Keten'in mevcut yaralanmasının basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek nitelikte olduğu kaydedildi.

Raporda, sanık Ateş'in evinde yapılan aramada, botoks ve dolgu uygulamalarında kullanılabilecek çok sayıda şırınga, iğne ve enjeksiyon ürünleri ele geçirildiği de aktarıldı.

İddianamede, sağlık kuruluşları bünyesinde uzman hekimin yetkisinde olan botoks işleminin sanık tarafından müştekiye yetkisiz olarak evinde uygulandığı, bu işlem neticesinde müştekinin basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek şekilde yaralandığı bildirildi.

Sanık Ateş hakkında, "taksirle yaralama" ile "1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'a muhalefet" suçlarından 2 yıl 4 aydan 7 yıla kadar hapis cezası talep edilen iddianame Bakırköy 27. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanması bekleniyor.

Kaynak: AA
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