Evin kapısını kırıp tüfeği ateşledi; kayınbabası ve kayınvalidesi yaralı (3)

'3 YILDIR KIZIMA KARŞI ŞİDDETİ ARTIRDI'

Damatlarının tüfekle ateş açması sonucu yaralanan Nazım Şahin (57) ve eşi Ayşe Şahin'in (47) özel hastanede tedavileri devam ediyor. Kızının 6 yıldır evli olduğu eşinden şiddet gördüğünü söyleyen Ayşe Şahin, "Camdan baktım, kapıya gittim. Direkt ateş etti. Kanlar içinde kaldım. Vurulunca salona gittim. Kızımla 6 yıldır evli. Son 3 yıldır kızıma karşı şiddeti artırdı. Tehdit ve hakaretler etti. Karakolda çok dosyası var. Madde bağımlısı. Kızımı daha önce de arabadan attı. Camdan atıp bıçakladı. Oğlum yok diye çok sevmiştim" dedi.