Manisa'daki orman yangınında evi yanan bir vatandaş, sıcak hava altında canla başla çalışan yangın söndürme ekiplerine erik suyu ikram etti. Şaşmazer, orman yangın ekipleri için evinin hasar görmeyen bölümünde erik suyu hazırlayıp ekiplere ikram etti. Musa Şaşmazer, 'Burada çalışan arkadaşlarımızın hepsi köyümüz için çalışıyorlar. Bu kadar yoğun sıcakta yorulmuşlardır diye düşünerek evimde erik suyu hazırladım ve dağıttım. Hepsine helali hoş olsun. Yangına erken müdahale edildiği için eşyalarım yanmadı. Bahçede bulunan traktörümü de çıkardılar. Hepsinin emeğine sağlık' dedi.

Evi yanan vatandaş yangın söndürme ekiplerine erik suyu ikram etti

MANİSA - Manisa'daki orman yangınında evi yanan bir vatandaş, sıcak hava altında canla başla çalışan yangın söndürme ekiplerine erik suyu ikram etti.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Hatıplar Mahallesi'nde başlayan orman yangını, Sarısığırlı Mahallesi'de ikamet Musa Şaşmazer'in evinde de hasara neden oldu. Şaşmazer, orman yangın ekipleri ve jandarma ekiplerinin desteğiyle evinden tahliye edildi. Şaşmazer, orman yangın ekipleri için evinin hasar görmeyen bölümünde erik suyu hazırlayıp ekiplere ikram etti. Musa Şaşmazer, "Burada çalışan arkadaşlarımızın hepsi köyümüz için çalışıyorlar. Bu kadar yoğun sıcakta yorulmuşlardır diye düşünerek evimde erik suyu hazırladım ve dağıttım. Hepsine helali hoş olsun. Yangına erken müdahale edildiği için eşyalarım yanmadı. Bahçede bulunan traktörümü de çıkardılar. Hepsinin emeğine sağlık" dedi.