Eve taş atan oğlunu yakalamak isterken balkondan düştü

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, oğlunun eve taş atmasını engellemeye çalışan baba, balkondan düşerek yaralandı. Hastaneye kaldırılan Bedrettin Ö.'nün durumu ciddi.

  • Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Bedrettin Ö. (45), eve taş atan oğlunu yakalamak için balkondan sarkarken düşerek yaralandı.
  • Bedrettin Ö., Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı ve hayati tehlikesi bulunuyor.
  • Olay, bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi ve görüntülerde oğlunun eve taş attığı ve bir kişinin balkondan sarkarak indiği görülüyor.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde eve taş atan oğlunu yakalamak için balkondan sarkan baba düşerek yaralandı.
Yunuseli Mahallesi 5. Yağmur Sokak'ta ikamet eden Bedrettin Ö. (45), eve taş atıp kaçan oğlunu yakalamak için 1. katın balkonundan sarkarak inmeye çalıştı. Bu sırada dengesini kaybeden Bedrettin Ö, balkondan düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Bedrettin Ö'yü Çekirge Devlet Hastanesine kaldırdı.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Hastanede tedavi altına alınan Bedrettin Ö'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, Bedrettin Ö'nün oğlunun önce sokaktan taş alarak eve çıkmaya çalıştığı, daha sonra tekrar taş alarak eve fırlattığı ve bu sırada Bedrettin Ö'nün balkondan sarkarak inmeye çalışırken düştüğü, bunu fark eden bir kişinin de balkondan sarkarak indiği anlar yer aldı.

Kaynak: AA / Fatih Çapkın - Güncel
