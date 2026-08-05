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Gaziantep'te Yatalak Hastanın Ölümüne Neden Olan Yangın

Gaziantep'te Yatalak Hastanın Ölümüne Neden Olan Yangın
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Gaziantep'in Kılınçoğlu Mahallesi'nde üç katlı bir apartmanın ikinci katında çıkan yangında, yalnız yaşayan yatalak hasta 91 yaşındaki Fadile Öztetaci hayatını kaybetti. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, yaşlı kadının cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı. Olayın elektrik aksamından kaynaklandığı belirlendi.

GAZİANTEP'te bir binanın 2'nci katında çıkan yangında yalnız yaşayan yatalak hasta Fadile Öztetaci (91) hayatını kaybetti.

Yangın, akşam saatlerinde Kılınçoğlu Mahallesi'nde bulunan 3 katlı aile apartmanının 2'inci katında çıktı. Evden yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarı zerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yapılan kontrolde evde yalnız yaşayan ve yatalak hasta olan Fadile Öztetaci'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Öztetaci'nin cansız bedeni otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları tamamlanırken, yangının elektrik aksamından kaynaklandığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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