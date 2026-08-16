Haberler

Aydın'da Apartman Yangını: 1 Ölü, 1 Yaralı

Aydın'da Apartman Yangını: 1 Ölü, 1 Yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AYDIN'ın Efeler ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında Mazlum Çiçek (32) hayatını kaybetti, eşi Derya Çiçek (31) yaralandı.

AYDIN'ın Efeler ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında Mazlum Çiçek (32) hayatını kaybetti, eşi Derya Çiçek (31) yaralandı.

İstiklal Mahallesi 1067 Sokak'ta bulunan bir apartmanın 2'nci katındaki dairede, saat 04.00 sıralarında yangın çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın yaklaşık 1 saatte söndürüldü. Evde yapılan kontrolde, Mazlum Çiçek'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yangında yaralanan Derya Çiçek ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Çiçek'in tedavisinin sürdüğü bildirildi. Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Alihan Kuriş operasyonunda 200 kilo külçe altın ele geçirildi! İşte o görüntüler

Süleymancılara yeni baskın! Firarinin evinden 200 kilo altın çıktı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Avcılar'da halı saha maçında fenalaşan genç hayatını kaybetti

Halı sahada kalp krizi geçiren 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Minik taraftarın formasını zorla çıkarttırdı! Tribün eşkıyası adliyede

Minik taraftarın formasını zorla çıkarttırdı! Tribün eşkıyası adliyede
Ön otopsi raporu çıktı! İşte Eren Kaşıkçı'nın ölüm nedeni

Ön otopsi raporu çıktı! İşte Eren Kaşıkçı'nın ölüm nedeni
TSK’da görevler değişti! Kadın generaller ve Alper Gezeravcı’ya dikkat çeken görevler

TSK’da kapsamlı atama! Kadın generallere dikkat çeken görevler
Dursun Özbek'e reddetmesi zor teklif! Kapı bu kez Osimhen için çalınmadı

Dursun Özbek'e reddetmesi zor teklif! Bu kez Osimhen için gelmediler
Savaşta tansiyon yeniden yükseldi! Ukrayna'nın başkenti balistik füzelerin hedefi oldu

Korku dolu gece! Başkent balistik füzelerin hedefi oldu
Görenler gözlerine inanamadı! Dans etti, yetmedi eteğini sıyırıp...

Görenler gözlerine inanamadı! Dans etti, yetmedi eteğini sıyırıp...