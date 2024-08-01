Üye Girişi
Haberler

13 Yaşındaki Mustafa Kemal Parlak, Atıl Malzemelerle Araçlar Yapıyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'nın Yazıhan ilçesinde yaşayan 13 yaşındaki Mustafa Kemal Parlak, evde bulduğu atıl malzemelerle traktör, kamyon, kepçe gibi araçlar yapmaya başladı. Parlak, tasarımlarını uzaktan kumandayla kontrol edebiliyor. Kendini geliştirerek TEKNOFEST'e katılmak isteyen Parlak, hayalini makine veya elektrik mühendisi olmak olarak belirtti. Baba Bülent Parlak ise oğlunun yetenekli olduğunu ve teknik eğitimle daha iyi şeyler yapabileceğini söyledi.

Malatya'nın Yazıhan ilçesinde evde bulduğu atıl malzemelerle traktör, kamyon, kepçe gibi araçlar yapan 13 yaşındaki Mustafa Kemal Parlak, kendini geliştirip TEKNOFEST'e katılmak istiyor.

Şehit Yunus Kıroğlan Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Parlak, Teknoloji ve Tasarım dersi ödevi sayesinde merakla maket araçlar yapmaya başladı.

Evde ve çevresinde bulduğu atıl malzemelerle traktör, kamyon, kepçe gibi araçlar tasarlayan Parlak, tasarımlarını, içerisine yerleştirdiği devre ve düzeneklerle uzaktan kumandayla kontrol ediyor.

Parlak, AA muhabirine, evde atıl malzemelerle araçlar yapmanın hoşuna gittiğini söyledi.

Ailesi çiftçi olduğu için ilk olarak traktör yaptığını anlatan Parlak, şöyle konuştu:

"Traktörümüzün ölçülerini esas alarak orantısal olarak küçük ölçüler çıkardım ve ona göre kumandalı hareket eden traktör yaptım. Malzeme olarak da geri dönüşüm malzemelerini kullandım. Bunu başarınca çok hoşuma gitti ve yeni çalışmalara başladım. Daha sonra ekskavatör ve tank da yaptım. Hayalim makine veya elektrik mühendisi olmak. Böyle şeyler yapmayı seviyorum."

Parlak, çalışmalarını geliştirerek TEKNOFEST'e katılmak istediğini belirtti.

Baba Bülent Parlak ise oğlunun yetenekli olduğunu, verilecek teknik eğitimle daha iyi şeyler yapabileceğini ifade etti.

Kaynak: AA / Güncel

Kemal Parlak Teknofest Yazıhan Malatya Güncel Haberler

Suikastların ardından İsrail alarm durumuna geçti! 3 ülkeden eş zamanlı saldırı bekleniyor

Suikastların ardından İsrail alarm durumuna geçti! 3 ülkeden eş zamanlı saldırı bekleniyor

 Süleyman Soylu, yasama dokunulmazlığının kaldırılması için başvurdu

Süleyman Soylu, yasama dokunulmazlığının kaldırılması için başvurdu

 Oğlu, anneannesini öldürdü! Abdüllatif Şener korkunç olayın ardından ilk kez konuştu

Oğlu, anneannesini öldürdü! Abdüllatif Şener korkunç olayın ardından ilk kez konuştu

Bakmadan Geçme

Sümbül çiçeği anlamı nedir, hikayesi ne? Sümbül çiçeği ne ifade eder, neyi temsil eder? Türkiye- Dominik Cumhuriyeti maçı kaç kaç bitti? Türkiye maçı kazandı mı? Filenin Sultanları çeyrek finale yükseldi mi? KAPALI ÇARŞI DOLAR KURU! Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç lira? Bugün (1 Ağustos) Dolar ne kadar oldu? URLA ORMAN YANGINI! Urla orman yangını söndürüldü mü, son durum nedir? Urla orman yangını nerede çıktı? Buse Naz Çakıroğlu maçı ne zaman? Buse Naz Çakıroğlu maçı saat kaçta oynanacak? İSMAİL HANİYE HABERLERİ! Hamas lideri İsmail Haniye cenaze töreni ne zaman, nereye defnedilecek? La Fiorita-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? La Fiorita-Başakşehir maçı şifresiz mi? Milan- Real Madrid maçında Arda Güler oynayacak mı? Arda Güler neden oynamıyor? Milan- Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta? İstanbul su kesintisi sorgulama! 1 Ağustos İstanbul su kesintisi olan yerler neresi? İstanbul su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? Türkiye, Dominik Cumhuriyeti maçını kaybederse ne olur? Filenin sultanları çeyrek finale yükselebilir mi? Ebrar Karakurt neden oynamıyor? Türkiye- Dominik Cumhuriyeti maçında Ebrar neden yok? 1 Ağustos Paris 2024 Olimpiyatları Programı: Türkiye-Dominik voleybol maçı ne zaman? Bugün hangi Türk sporcunun maçı var, hangi branşlar yarışacak? Fenerbahçe- Lille maçı ne zaman? Fenerbahçe- Lille maçı saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor-Ruzomberok maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor-Ruzomberok maçı şifresiz mi? Doğal gaza zam gelecek mi? Evlerde doğal gaza ne kadar zam geldi?
Yüzlerce kişi Starbucks şubesini savaş alanına çevirdi! Haniye'ye yapılan suikast Batman'da ortalığı karıştırdı

Yüzlerce kişi Starbucks şubesini savaş alanına çevirdi! Haniye'ye yapılan suikast Batman'da ortalığı karıştırdı
title