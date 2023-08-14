Evde Bakım Yardımı Ödemeleri Artırıldı

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 'Evde Bakım Yardımı'nın temmuz ayı memur maaş katsayısına göre yapılan artış ile 4 bin 336 TL'den 5 bin 97 TL'ye yükseltilerek, hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldığını açıkladı. Göktaş, ödemelerin memur maaş katsayısına göre yapılan artışla 4 bin 336 TL'den 5 bin 97 TL'ye çıkarıldığını belirterek, 'Evde Bakım Yardımı'ndan yararlanan 568 bin tam bağımlı vatandaşın evinde bakım veren yakınlarına bu ay toplam 2,8 milyar TL 'Evde Bakım Yardımı' ödemesi yaptık.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 'Evde Bakım Yardımı'nın temmuz ayı memur maaş katsayısına göre yapılan artış ile 4 bin 336 TL'den 5 bin 97 TL'ye yükseltilerek, hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldığını açıkladı.

Bakan Göktaş, yazılı açıklama ile temmuz ayı 'Evde Bakım Yardımı' ödemelerinin hak sahiplerinin hesaplarına artışlı şekilde yatırılmaya başlandığını duyurdu. Göktaş, ödemelerin memur maaş katsayısına göre yapılan artışla 4 bin 336 TL'den 5 bin 97 TL'ye çıkarıldığını belirterek, "Yeni düzenlemeyle 'Evde Bakım Yardımı' ödemelerini hak sahiplerinin hesaplarına artışlı şekilde yatırmaya başladık. Bu kapsamda 'Evde Bakım Yardımı'ndan yararlanan 568 bin tam bağımlı vatandaşın evinde bakım veren yakınlarına bu ay toplam 2,8 milyar TL 'Evde Bakım Yardımı' ödemesi yaptık. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim" dedi.

'OCAK-TEMMUZ DÖNEMİ 17,4 MİLYAR TL ÖDEME YAPILDI'

'Evde Bakım Yardımı'nın 2006 yılında engelli bireylerin öncelikle aile yanında bakımlarının desteklenmesi düşüncesiyle başlatıldığına işaret eden Göktaş, "Bakanlık olarak engelli bireylerin eğitim, sağlık, güvenlik, istihdam gibi temel haklarına tam olarak ulaşmaları için hak temelli bir bakış açısıyla politikalar geliştiriyoruz. Geliştirdiğimiz bütüncül ve adil sosyal hizmet modelleri ile toplumun her bir ferdine ulaşmaya çalışıyoruz. Hiç kimseyi arkada bırakmayan toplum vizyonumuz çerçevesinde 2023 Ocak-Temmuz döneminde vatandaşlarımıza toplam 17,4 milyar TL 'Evde Bakım Yardımı' ödemesi yaptık" açıklamasında bulundu.