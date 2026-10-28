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Ev hapsindeki gazeteci Saymaz, Barolar Birliği Başkanı Sağkan'a teşekkür etti

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Ev hapsindeki gazeteci Saymaz, Barolar Birliği Başkanı Sağkan'a teşekkür etti
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Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, ev hapsindeki gazeteci İsmail Saymaz'ı ziyaret etti. Saymaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ziyaret ve destek için Sağkan'a teşekkür etti.

(ANKARA) - Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, ev hapsindeki gazeteci İsmail Saymaz'ı ziyaret etti. Saymaz, "Erinç Bey'e ziyareti ve desteği için çok teşekkür ederim" dedi.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, ev hapsindeki gazeteci İsmail Saymaz'ı ziyaret etti.

Saymaz, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye Barolar Birliği Başkanı sayın Erinç Sağkan, bugün beni evimde ziyaret etti. Erinç Bey'e ziyareti ve desteği için çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
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