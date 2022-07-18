Euston Tren İstasyonunda tren seferlerinin gecikmesi nedeniyle kalabalık oluştu - Haberler

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Euston Tren İstasyonunda tren seferlerinin gecikmesi nedeniyle kalabalık oluştu

AA - Bilal Acar - Güncel
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İngiltere'de 40 dereceyi bulan sıcaklık nedeniyle tren raylarında oluşabilecek aksaklıkları önlemek için hızlı trenlerin hız seviyesinin düşürüleceği, bu nedenle tren sefer sayılarında azalma yaşanabileceği bildirildi.

İngiltere'de 40 dereceyi bulan sıcaklık nedeniyle tren raylarında oluşabilecek aksaklıkları önlemek için hızlı trenlerin hız seviyesinin düşürüleceği, bu nedenle tren sefer sayılarında azalma yaşanabileceği bildirildi.

Başkent Londra'daki Euston Tren İstasyonunda tren seferlerinin gecikmesi nedeniyle kalabalık oluştu.

AA / Bilal Acar - Güncel

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