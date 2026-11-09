Euro-Med, İsrail'in Gazze'de soğuk havayı 4 yıldır silah olarak kullandığını bildirdi

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Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütü (Euro-Med), İsrail'in, Gazze'deki Filistinlilere karşı soğuk havayı 4 yıldır silah olarak kullandığını ve barınma malzemelerinin tedarikini yasaklamaya devam ettiğini bildirdi.

Euro-Med, ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları ve ablukası altındaki Gazze'deki zorlu kış şartlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "İsrail, Gazze'deki Filistinlilere karşı soğuk havayı 4 yıldır silah olarak kullanıyor ve barınma malzemelerinin tedarikini yasaklamaya devam ediyor. İsrail, Filistinlileri 4 yıldır güvenli barınaktan mahrum bırakmaya devam ediyor. İsrail'in bölgedeki evlerin çoğunu yıkması veya hasar vermesi ve sakinleri yerlerinden etmesi sonucu yaklaşık 2 milyon insan barınma yardımına ihtiyaç duyuyor." ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in yerinden edilmiş kişilerin kontrolü altındaki bölgelere geri dönmelerini engellemeye, barınma ve evlerin onarımı için gerekli malzemelerin girişini bloke etmeye devam ettiğine değinilen açıklamada, yüz binlerce ailenin yıpranmış çadırlarda ve yıkılma riski taşıyan çatlak binalarda bir kış daha geçirmek zorunda kalacağı vurgulandı.

"İsrail'in getirdiği kısıtlamalar, bu malzemelerin teslim edilmesini engelliyor"

Açıklamada, "Tekrarlanan ölümler ve soğuk ile sel tehlikelerine dair uyarılara rağmen koruyucu önlemlerin sürekli reddedilmesi, İsrail'in devam eden soykırımın bir parçası olarak halka dayattığı yıkıcı yaşam koşullarını sürdürüyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Gazze Şeridi'nin yaklaşık 200 bin çadır ve 1 milyon brandaya acil ihtiyaç duyarak kışa girdiği hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İsrail'in getirdiği kısıtlamalar, bu malzemelerin teslim edilmesini engelliyor ve halka yardım için zaten hazırlanmış olan malzemeleri de etkiliyor. Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM), 9 Ekim'de Gazze dışında yaklaşık 8 bin 600 acil durum barınma kitinin hazır olduğunu ancak İsrailli yetkililerin bunların girişine izin vermemeye devam ettiğini belirtmişti."

Kaynak: AA