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Avrupa Uzay Ajansının (ESA) Euclid Uzay Teleskobu, Büyük Patlama'dan yaklaşık 630 milyon yıl sonra var olan ve şimdiye kadar tespit edilen en uzak kuasarı keşfetti.

ESA'nın açıklamasına göre, "J1504+6252" adı verilen ve "Dun Aonghasa" olarak da bilinen kuasar, evrenin henüz çok genç olduğu döneme ait.

Kuasarın yaklaşık 13,1 milyar yıl önceki hali gözlemlenirken, bu dönem Büyük Patlama'dan 630 milyon yıl sonrasına denk geliyor.

Bu keşif, Euclid'in birkaç ay önce duyurduğu en uzak kuasar rekorunu 40 milyon yıl geriye taşıdı.

Euclid'in yaklaşık 18 aylık gözlem verileri incelenerek milyonlarca gök cismi arasından tespit edilen kuasarın varlığı, yeryüzündeki ve uzaydaki teleskoplarla yapılan takip gözlemleriyle doğrulandı.

Ayrıca James Webb Uzay Teleskobu'nun gözlemleri, kuasarın merkezindeki kara deliğin kütlesinin Güneş'in yaklaşık 360 milyon katı olduğunu ortaya koydu.

Keşfedilen kuasarın merkezindeki kara deliğin, çevresindeki maddeyi diğer uzak kuasarlardaki kara deliklere kıyasla daha yavaş tükettiği belirlendi.

Bu keşif, evren henüz 630 milyon yaşındayken bu kadar büyük bir kara deliğin nasıl oluştuğu ve kısa sürede nasıl büyüdüğü sorularını gündeme getirdi. Bulguların, kara deliklerin oluşumunu ve büyümesini açıklayan mevcut bilimsel modelleri zorladığı belirtildi.

Kuasarlar, merkezindeki süper kütleli kara deliklerin çevrelerindeki gazları kendilerine çekmesiyle büyük miktarda enerji açığa çıkaran galaksilerin çekirdekleri olarak biliniyor.

2023'te uzaya fırlatılan Euclid Uzay Teleskobu, evrenin karanlık madde ve karanlık enerji gibi henüz tam olarak anlaşılamayan özelliklerini araştırıyor.

Kaynak: AA