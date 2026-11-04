EÜ 2026-2027 açılış töreninde Vali Elban öğrencilere teknoloji tavsiyesinde bulundu

Ege Üniversitesi (EÜ) 2026-2027 akademik yılı açılışı töreni gerçekleştirildi.

EÜ Prof. Dr. Yusuf Vardar MÖTBE Kültür Merkezi'ndeki program, üniversite tanıtım filminin gösterimi, Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı öğrencilerinin zeybek gösterisi ve halk müziği dinletisiyle başladı.

Törende konuşan İzmir Valisi Süleyman Elban, EÜ'nün hem bölgeye hem de ülkeye çok sayıda nitelikli insan kaynağı kazandırdığını, bilimsel çalışmalara öncülük ettiğini söyledi.

Öğrencilere sadece akademik başarıyla yetinmeyip sosyal, kültürel ve teknolojik alanlarda da kendilerini geliştirmeleri tavsiyesinde bulunan Elban, şöyle konuştu:

"Artık hayatımızda yapay zeka var. Dijital dönemde teknolojik yarışın mesafeleri tamamen değişti. Teknoloji ve dijitalleşmenin gerektirdiği her şeyi hem öğrenmek hem hakim olmak hem de sağlıklı şekilde kullanmak durumundayız. Kendinizi geliştirmek ve fark yaratmak için teknolojiyi hakkıyla öğrenmek, sivil toplum ve sosyal faaliyetlerin içinde yer almak zorundasınız."

Türkiye Bilimler Akademisi Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker de dünyada ve Türkiye'de hızlı bir değişim ve dönüşüm yaşandığına dikkati çekti.

Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar'ın başarıya giden yolda emeğe ve çalışmaya verdiği önemi hatırlatan Şeker, "Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin yanında ahlaki değerlerle birlikte eğitimin sağlıklı verilebilmesi toplumun geleceği için en kritik unsurdur. Ülkenin birliği, bütünlüğü ve bağımsızlığı için akademik sorumluluk bilinciyle hep birlikte çalışmak durumundayız. Eğitim kendi kuralları içerisinde yürütülmesi gereken bir alandır ve bilimsel çerçevesi korunmalıdır." dedi.

EÜ Rektörü Prof. Dr. Musa Alcı ise üniversitenin yeni bir akademik yıla başlamasının heyecanını yaşadıklarını dile getirdi.

Kaynak: AA