Üye Girişi
Haberler
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye'de tarihin doğru tarafında yer aldık
Şam'daki zirvede Bakan Fidan'dan tarihi mesaj
Şam'daki zirvede çarpıcı Türk bayrağı detayı
İlklerin zirvesi! Protokoldeki değişim ses getirecek cinsten
İmralı'da yapılacak görüşme öncesi Bahçeli'den dikkat çeken çağrı
İmralı'da yapılacak görüşme öncesi Bahçeli'den dikkat çeken çağrı
'Belediye ezanı yasakladı' iddiası ortalığı karıştırdı
"Ezan yasaklandı" iddiası ortalığı karıştırdı

Etüt Van Projesi Devam Ediyor

Etüt Van Projesi Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van Valiliği ve Milli Eğitim İl Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Etüt Van Projesi' çerçevesinde, İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Yeşilova, eğitim kurumlarını ziyaret ederek proje uygulamalarını inceledi. Proje, öğrencilerin akademik eksiklerini gidermeyi ve geleceğe daha güçlü adımlarla ilerlemelerini hedefliyor.

Van Valiliği ve Milli Eğitim İl Müdürlüğünce yürütülen "Etüt Van Projesi" devam ediyor.

Milli Eğitim İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Yeşilova, eğitim kurumlarını ziyaret ederek proje uygulamalarını yerinde inceledi.

Öğretmenler ve idarecilerle bir araya gelerek projeyle ilgili bilgi alan Yeşilova, eğitimin birey ve toplumların geleceğini şekillendiren en önemli unsurlardan biri olduğunu söyledi.

Yeşilova, "Etüt Van Projesi, sizin başarınıza katkı sunmak için hazırlanmış bir proje. Burada yapılan çalışmalar sayesinde hem akademik eksiklerinizi giderecek hem de geleceğe daha güçlü adımlarla ilerleyeceksiniz. Sizlere olan inancımız tam. Gayretli olun, sorumluluklarınızı yerine getirin ve hedeflerinize ulaşmak için elinizden gelenin en iyisini yapın." dedi.

Kaynak: AA / Nevzat Umut Uzel - Güncel
img

Kayserispor maçında rekor kırdı!
img

Yunus, Arda'nın yanına gidiyor
img

ABD ülkenin başkentine bomba yağdırdı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray, Kayserispor'u deplasmanda 5-1 yendi
Cimbom Kayseri'de gol olup yağdı
Galatasaray maçında olay: Taraftarlar, Muslera'nın arkasından sahaya daldı
Taraftarlar, Muslera'nın arkasından sahaya daldı
Bakan Fidan, Suriye'deki yeni yönetimin lideri Şara ile Şam'da görüştü
Şam'da tarihi kare! Fotoğrafa bakan herkes aynı detaya takıldı
Taraftarlar kıyameti kopardı: Beşiktaş'ın logosu değişti
Beşiktaş'ın logosu değişti
Bursa'da daire kapısının önüne kuryeler için ikram masası kurdular
Kapının önündeki ikram masasını görenler şaştı kaldı
ABD, Kızıldeniz'de kendi savaş uçağını düşürdü
ABD'den Kızıldeniz'de tarihi hata

Son Dakika Haberleri

Kayserispor-Galatasaray maçı kaç kaç bitti? KAYSERİSPOR GALATASARAY maç özeti! Golleri kim attı? Galatasaray'a verilen penaltı pozisyonu! (VİDEO İZLE) TRABZONSPOR-BODRUMSPOR MAÇI CANLI İZLE! Trabzonspor Bodrumspor maçı CANLI,HD, donmadan izleme linki Gaziantep-Antalyaspor maçı kaç kaç bitti? GAZİANTEP ANTALYASPOR maç özeti! Golleri kimler attı? Ömür Akkor kimdir? Ömür Akkor kaç yaşında, nereli? Şef Ömür Akkor'un hayatı ve kariyeri! Çam ağacı süslemek günah mı? Çam ağacı süslemek haram mı Diyanet? Kayserispor-Galatasaray maçı ilk 11'ler! Kayserispor Galatasaray maçı ilk 11'leri açıklandı mı? GÖZTEPE ÇAYKUR RİZESPOR maçı CANLI, HD izle! Süper Lig Göztepe Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda? Asgari ücret 4. toplantı ne zaman? Tarih netleşti! Asgari ücret ne zaman açıklanacak? 23 Aralık Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu Gaziantep FK - Antalyaspor maçı CANLI, HD izleme linki! GAZİANTEP FK ANTALYASPOR maçı şifresiz izle
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.