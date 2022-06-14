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Etkili sağanak Şereflikoçhisar-Aksaray kara yolunda ulaşımı aksattı

AA - Murathan Demirkan - Güncel
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Etkili sağanak Şereflikoçhisar-Aksaray kara yolunda ulaşımı aksattı

Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde sağanağın etkisiyle araziden taşınan çamur ve taşlar, E-90 Karayolu'nda ulaşımın aksamasına neden oldu.

Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde sağanağın etkisiyle araziden taşınan çamur ve taşlar, E-90 Karayolu'nda ulaşımın aksamasına neden oldu.

İlçede etkili olan sağanağın ardından yağmur sularının taşıdığı çamur ve taşlar, Karandere Mahallesi yakınında Şereflikoçhisar- Aksaray kara yolunu ulaşıma kapattı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Şereflikoçhisar Belediyesi ve Karayolları Şefliği ekipleri, iş makinalarıyla yoldaki çamuru ve taşları temizledi.

Trafiğin bir süre aksadığı yolda ulaşım yeniden sağlandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Şereflikoçhisar sorumlusu Mustafa Koçak, AA muhabirine, "Ekiplerimizle saha çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sadıklı, Aliuşağı, Karandere ve Çalören mahalleleri de selden etkilendi. 4 kepçe, 2 ekskavatör, 2 paletli araç ve 50 personelimizle buralarda çalışma yapıyoruz." dedi.

Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Memiş Çelik de "Meteoroloji tarafından yapılan uyarıları dikkate alarak ekiplerimizi 24 saat esasına göre teyakkuz halinde görevlendirdik. Yağışların ardından ciddi olumsuzlukların yaşandığı bölgelerde araç ve personelimizle çalışıyoruz. Hemşehrilerimizin başta can güvenliği olmak üzere olumsuz durumlara karşı gece gündüz çalışmalarımız devam edecek." diye konuştu.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Murathan Demirkan - Güncel

Ankara Büyükşehir Belediyesi Şereflikoçhisar Aksaray Ankara Güncel Haberler

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