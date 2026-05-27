Etiyopya ve Tanzanya'da bayram namazı kılındı

Etiyopya ve Tanzanya'daki meydanlarda Kurban Bayramı namazı yoğun katılımla eda edildi.

Etiyopya'nın Harar Bölgesi'nin Babile kasabasında bayram namazı kılmak isteyenler, bölgenin meydanında sabah saatlerinde bir araya geldi.

Bayram namazı için alana gelen Müslümanlar, yanlarında getirdikleri seccadelerin üzerinde saf tuttu.

Cemaat, yoğun katılımla gerçekleşen namazın ardından bayramlaştı.

Ayrıca, namaza gelen kadın, erkek ve çocukların renkli bayramlıklarını giydiği görüldü.

Tanzanya'nın Manyara Bölgesi'nde ise bayram namazı için sabah saatlerinde camilere akın eden Müslümanlar, bayramı dualar ve ilahilerle karşıladı.

