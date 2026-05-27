Haberler

Etiyopya ve Tanzanya'da bayram namazı kılındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Etiyopya'nın Harar Bölgesi'ndeki Babile kasabası ve Tanzanya'nın Manyara Bölgesi'nde Müslümanlar, Kurban Bayramı namazını meydanlarda ve camilerde yoğun katılımla kıldı. Namaz sonrası bayramlaşma gerçekleşirken, renkli bayramlıklar dikkat çekti.

Etiyopya ve Tanzanya'daki meydanlarda Kurban Bayramı namazı yoğun katılımla eda edildi.

Etiyopya'nın Harar Bölgesi'nin Babile kasabasında bayram namazı kılmak isteyenler, bölgenin meydanında sabah saatlerinde bir araya geldi.

Bayram namazı için alana gelen Müslümanlar, yanlarında getirdikleri seccadelerin üzerinde saf tuttu.

Cemaat, yoğun katılımla gerçekleşen namazın ardından bayramlaştı.

Ayrıca, namaza gelen kadın, erkek ve çocukların renkli bayramlıklarını giydiği görüldü.

Tanzanya'nın Manyara Bölgesi'nde ise bayram namazı için sabah saatlerinde camilere akın eden Müslümanlar, bayramı dualar ve ilahilerle karşıladı.

Bayram namazı yoğun katılımla eda edildi.

Kaynak: AA / İrem Demir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı: Netanyahu zalimi gereken dersi alacaktır

Erdoğan namaz çıkışı konuştu! Netanyahu için çarpıcı mesaj
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bahçeli'yi eleştiren gazeteciye MHP'den sert yanıt: Liderimiz ne yapacağını size mi soracaktı?

Bahçeli'yi eleştiren gazeteci Fuat Uğur'a MHP'den sert yanıt geldi
Esenyurt'ta kaçak kurban kesenlere ceza

Ekipleri harekete geçiren görüntü! Yakalayıp tek tek ceza kestiler
Hakan Safi'nin 'İyi ki getirmişsiniz diyeceksiniz' dediği transfer ortaya çıktı

Fenerbahçe sağ gösterip sol vurdu
Terminalde unutulan altın dolu çanta sahiplerine ulaştırıldı

Birçok insanın hayalini kurduğu serveti, otogarda bırakıp gitti
İrem Derici'den esneklik şov! 'Bir de dansçı olacaksınız' deyip yaptı

Ünlü şarkıcıdan esneklik şov! "Bir de dansçı olacaksınız" dedi
Bayram sabahı gülümseten 'Rize simidi' muhabbeti! Erdoğan'ın yanıtı bomba

Bayram sabahı gülümseten Rize simidi sohbeti! Erdoğan'ın yanıtı bomba
Sultan Abdülmecid'in şifa bulduğuna inanılan camide 100 yıllık kılıçla bayram hutbesi

100 yıllık kılıçla bayram hutbesi