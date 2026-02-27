Haberler

Etiyopya ile Azerbaycan savunma alanında işbirliği anlaşması imzaladı

Güncelleme:
Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile yaptığı görüşmeler sonucunda iki ülke arasında savunma alanında işbirliği anlaşması imzalandığını açıkladı. Ahmed, ziyaretinin ardından ikili ilişkilerin güçlendiğini vurguladı.

Azerbaycan'a ilk resmi ziyaretini gerçekleştiren Ahmed, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İlham Aliyev tarafından sıcak ve samimi şekilde karşılandığını belirterek, Azerbaycan Cumhurbaşkanı'na misafirperverliği dolayısıyla teşekkür etti.

Ahmed, "Havacılık sektöründe ekonomik işbirliği, sanayi parkları ve serbest ticaret bölgelerinde yürütülen ortak çalışmalar ile Etiyopya Yatırım Holding ve Azerbaycan'daki muadil kuruluş arasındaki ortak girişimler, ikili ilişkilerimiz için güçlü bir temel oluşturdu." ifadelerini kullandı.

Bugün yapılan kapsamlı görüşmelerde ilişkilerin daha da güçlendirilmesi ve yeni bir seviyeye taşınması konusunda mutabık kaldıklarını vurgulayan Ahmed, ayrıca savunma alanında işbirliği anlaşması ile çeşitli mutabakat zaptlarının imza törenine başkanlık ettiklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Gülsüm İncekaya
