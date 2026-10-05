Haberler

Etiyopya, Nil ve Kızıldeniz görüşmelerinde meşru çıkarlarının gözetilmesini istedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Etiyopya Dışişleri Bakanlığı, Nil ve Kızıldeniz görüşmelerinde ülkenin meşru çıkarlarının dikkate alınmasını istedi. Açıklamada Mavi Nil'in Nil'in toplam akışına yaklaşık yüzde 85 katkı sağladığı, Kızıldeniz'e en yakın sınırın yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi.

ADDİS Etiyopya Dışişleri Bakanlığı, Nil Nehri'nin sularının kullanımı ve Kızıldeniz'in güvenliğine ilişkin görüşmelerde ülkenin coğrafi konumu ile "meşru çıkarlarının" dikkate alınması çağrısında bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Mavi Nil olarak da bilinen Abay Nehri'nin Etiyopya'dan doğduğu belirtilerek nehrin Nil'in toplam akışına yaklaşık yüzde 85 katkı sağladığı ifade edildi.

Açıklamada, Nil sularının kullanımı ve yönetimine ilişkin görüşmelerde bu durumun göz önünde bulundurulması gerektiği savunuldu.

Etiyopya'nın Kızıldeniz'le coğrafi ve tarihi bağları olduğu vurgulanan açıklamada, ülkenin en yakın sınırının denize yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Kızıldeniz'e ilişkin bölgesel düzenlemeler ve güvenlik görüşmelerinde Etiyopya'nın çıkarlarına yer verilmesi gerektiği belirtildi.

Anlaşmazlıkların diyalog ve bölgesel işbirliğiyle çözülmesinden yana olunduğu aktarılan açıklamada, Etiyopya'nın egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve meşru çıkarlarını korumaya hazır olunduğuna işaret edildi.

Etiyopya'nın açıklaması, Mısır, Eritre, Sudan ve Somali liderlerinin 4 Ekim'de yayımladıkları ortak bildiride Kızıldeniz'in yönetiminin kıyıdaş ülkelere ait olduğunu ve Nil sularına ilişkin tek taraflı adımlara karşı çıktıklarını duyurmasının ardından geldi.

Etiyopya ile Eritre arasındaki gerilim de geçen hafta karşılıklı diplomatik adımlarla artmış, Eritre diplomatik ilişkileri kestiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA
TFF duyurdu, Jose Mourinho bayram etti! Bu haberin gelmesini hiç beklemiyordu

TFF'nin paylaşımı Mourinho'yu bayram ettirdi!

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yasak işe yaradı, inci kefali boy attı! Tam 20 yıllık değişim

Yasak işe yaradı, inci kefali boy attı! Tam 20 yıllık değişim
FBI'dan Çin casusluğu operasyonu! Hedefte Tayvan liderinin oğlu vardı

Güzelliğine aldanmayın! Şeytani plana hazırlanırken böyle yakalandı
'Annem hasta' deyip izin alan işçi tazminatsız kovuldu, mahkeme işvereni haklı buldu! İşte sebebi

Aman dikkat! İş yerinizden izin alırken iki kez düşünün
TFF'de koltuk için sürpriz isim! Hacıosmanoğlu'nun yerine o gelecek

TFF'de büyük sürpriz! Hacıosmanoğlu'nun yerine o gelecek
Ünlü tesisin sahibinden acı haber! Yusuf Akdoğan hayatını kaybetti

Ünlü dinlenme tesisinin sahibi hayatını kaybetti! Henüz 59 yaşındaydı
Erkek arkadaş kavgası sokağa taştı! Birbirlerine tekme tokat saldırdılar

Yok böyle kavga! Nedeni pes dedirten cinsten
Aracı olanlar e-Devlet'e akın edecek! Yeni uygulama başladı

e-Devlet'e bomba bir hizmet daha geldi