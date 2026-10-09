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Etiyopya federal polisi Mekelle'de yeni yönetim için halka destek çağrısı yaptı

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Etiyopya federal polisi, TPLF'nin çekildiği Tigray'ın merkezi Mekelle'de yeni yönetimin kurulması ve düzenin sağlanması için halktan destek istedi. Kentte kamu kurumları kapalıyken güvenliği federal polis ile Tigray Barış Gücü sağlıyor; sivil idare henüz göreve başlamadı.

ADDİS Etiyopya federal polisi, isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'nin (TPLF) çekildiği Mekelle'de yeni yönetimin kurulması ve düzenin sağlanmasında halktan destek istedi.

Associated Press'in (AP) haberine göre federal polis, Tigray bölgesinin merkezi Mekelle'de araçlarla devriye gezerek hoparlörlerden halka, yeni yönetimin kurulmasında destek çağrısı yaptı. ???????

Kentte kamu kurumları kapalı kalırken güvenliği federal polis ile devlet destekçisi Tigray Barış Gücü sağlıyor.

TPLF, eylül sonunda şiddetlenen çatışmalarda Mekelle'yi ve havalimanını ele geçirmiş, hafta sonu ise kentten çekildiğini duyurmuştu.

Yeniden başlayan çatışmalar, 2022'de varılan barış anlaşmasını tehlikeye atmıştı.

Federal güçler kentte kontrolü sağlarken şehir yönetiminde görev alacak sivil idare henüz göreve başlamadı.

Kaynak: AA
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