Etiyopya'da turistik gezi sırasında uğradığı saldırıda öldürülen Güngör'ün cenazesi Balıkesir'de defnedildi

Güncelleme:
Etiyopya'da turistik gezi sırasında uğradığı saldırıda hayatını kaybeden iş insanı Cengizhan Güngör, Balıkesir'in Gönen ilçesinde toprağa verildi. Cenaze namazı müftü tarafından kıldırıldı.

Etiyopya'da turistik gezi sırasında uğradığı saldırıda öldürülen iş insanı Cengizhan Güngör'ün cenazesi, Balıkesir'in Gönen ilçesinde toprağa verildi.

Turistik gezi için gittiği Etiyopya'nın Tum şehrine yakın kırsal kesimde uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden Güngör'ün cenazesi, Gönen ilçesine bağlı Armutlu Mahallesi'ne getirildi.

Güngör'ün cenazesi, ikindi vakti Gönen Müftüsü Ahmet Duran'ın kıldırdığı namazının ardından aile mezarlığına defnedildi.

Güngör'ün, 2023 yılının haziran ayında sabah yürüyüşü için evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan ve yaklaşık 1 yıl sonra kemikleri bulunan ekonomist Korhan Berzeg'in kuzeni olduğu öğrenildi.

Doğa fotoğrafçılığı yaptığı belirtilen Güngör'ün Palmet Enerji Dağıtım Şirketinin kurucularından olduğu, saldırıda özel eşyalarının, fotoğraf makinesinin, bavul ve telefonlarının çalındığı öğrenildi.

Cengizhan Güngör, arkadaşı Erdoğan Akbulak'la birlikte Etiyopya'nın Tum şehrine yakın kırsal kesimde turistik bir gezi sırasında saldırıya uğramış, Güngör ve Akbulak'ın yanı sıra Etiyopyalı araç şoförü de hayatını kaybetmişti. Olayda, diğer araçla seyahat eden 2 Türk vatandaşı da saldırıdan kaçarak yara almadan kurtulmuştu.

Kurtulan Türk vatandaşları ile hayatını kaybeden Güngör ve Akbulak'ın cenazeleri daha sonra THY seferiyle İstanbul'a gönderilmiş, cenazeler için dün öğle vakti Karacaahmet Şakirin Cami'nde cenaze namazı kılınmıştı.

Kaynak: AA / Miraç Kaya - Güncel
