Etiyopya'da otobüs kazasında 25 kişi hayatını kaybetti

Etiyopya'da meydana gelen otobüs kazasında 25 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı. Yerel medyadaki haberlere göre, Amhara eyaletinin Dawunt Bölgesi'nde bir otobüs kontrolünü kaybederek devrildi.

14'Ü AĞIR 29 YARALI

Yetkililer, kazada 25 kişinin öldüğünü, 14'ü ağır 29 kişinin yaralandığını ifade etti. Yaralıların tedavi için çevredeki hastanelere sevk edildiği belirtildi.