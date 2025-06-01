Etiyopya'da M Çiçeği Virüsü Nedeniyle İlk Ölüm Kaydedildi

Etiyopya'da M Çiçeği Virüsü Nedeniyle İlk Ölüm Kaydedildi
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Etiyopya Sağlık Bakanlığı, ülkede M çiçeği virüsünden kaynaklı ilk ölüm olayını açıkladı. Bakanlık, 5 aktif vaka bulunduğunu ve virüsle mücadele çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

ADİS Etiyopya Sağlık Bakanlığı, ülkede M çiçeği virüsü (mpox) kaynaklı ilk ölümün gerçekleştiğini duyurdu.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, M çiçeği virüsü nedeniyle ilk ölümün kaydedildiği, 5 vakanın aktif olduğu bildirildi.

Açıklamada, "Durumu aktif olarak takip ediyor, test ve gözetim çalışmalarımıza devam ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

31 Mayıs itibarıyla ülkede toplam 15 mpox testi yapıldığı belirtilen açıklamada, bu virüsle mücadele kapsamında sınır kasabalarında gözetimin artırıldığı ve halkı bilgilendirme çalışmalarının sürdürüldüğü kaydedildi.

Ülkede ilk doğrulanmış M çiçeği virüsü vakaları, geçen hafta Kenya sınırına yakın Oromiya bölgesindeki Moyale kasabasında görülmüştü.

Kaynak: AA / Ahmed Satti - Güncel
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