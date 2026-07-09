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Etiyopya'da İslami İşler Yüksek Konseyinden din görevlilerine yönelik saldırılara tepki

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Etiyopya'nın Amhara Eyaleti İslami İşler Yüksek Konseyi, son haftalarda imam ve cami görevlilerine yönelik silahlı saldırıları kınayarak güvenlik önlemlerinin artırılmasını ve faillerin adalet önüne çıkarılmasını talep etti.

ADDİS Etiyopya'nın Amhara Eyaleti İslami İşler Yüksek Konseyi, son haftalarda bazı din görevlilerine yönelik saldırılara tepki gösterdi.

Konsey, genel seçimlerin ardından imamlar ve cami görevlilerinin hedef alındığı tehdit ve saldırılara ilişkin açıklama yayımladı.

Son haftalarda imam ve cami görevlilerinin tehdit edildiği, bazı din görevlilerinin silahlı saldırılarda öldürüldüğü kaydedilen açıklamada, söz konusu tehdit ve saldırıların Müslüman toplumda korku oluşturmayı amaçladığına dikkati çekildi.

Açıklamada, güvenlik birimlerine, gerekli önlemlerin alınması çağrısı yapılırken, imamlara ve cami görevlilerine de güvenlik tedbirlerini artırmaları, özellikle gece saatlerinde tek başlarına hareket etmemeleri ve yerel güvenlik birimleriyle koordinasyon içinde olmaları tavsiye edildi.

Müslümanların da yatsı namazının ardından mümkün olduğunca toplu halde hareket etmeye çağrıldığı açıklamada, toplumun provokasyonlardan uzak durması ve farklı inanç gruplarıyla barış içinde yaşamayı sürdürmesi istendi.

Açıklamada, yetkililerden saldırıların faillerinin adalet önüne çıkarılması ve benzer olayların önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması talep edildi.

Saldırıların, bölgede faaliyet gösteren Fano militanları tarafından yapıldığı öne sürülüyor.

Konsey, 28 Haziran'da Dangila kentindeki Büyük Tevfik Camisi İmamı Şeyh Süfyan Adem'in yatsı namazının ardından evinin yakınında düzenlenen silahlı saldırıda yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

Amhara bölgesi, 2023'ten bu yana federal ordu ile Fano milisleri arasındaki çatışmalara sahne oluyor. Güvenlik sorunları nedeniyle 1 Haziran genel seçimlerinde Amhara ve Oromiya'nın bazı bölgelerinde oy verme süreci aksamıştı.

Kaynak: AA / Semih Kemal
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