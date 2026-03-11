Haberler

Etiyopya'da heyelan ve seller nedeniyle 30 kişi hayatını kaybetti

Güncelleme:
Etiyopya'nın Gamo bölgesinde meydana gelen heyelan ve sellerde son 2 günde 30 kişinin öldüğü bildirildi. Mevsim normallerinin üzerindeki yağışların etkisiyle yaşanan bu felaket büyük bir yıkıma yol açtı.

Etiyopya'nın güneyindeki Gamo bölgesindeki heyelan ve sellerde 30 kişi öldü.

Ulusal basındaki haberlere göre, Gamo bölgesinde son 2 gündür mevsim normallerinin üzerindeki yağışların ardından heyelan ve sel meydana geldi.

Yetkililer, heyelan ve sellerde 30 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

