Etiyopya'da heyelan ve seller nedeniyle 30 kişi hayatını kaybetti
Etiyopya'nın Gamo bölgesinde meydana gelen heyelan ve sellerde son 2 günde 30 kişinin öldüğü bildirildi. Mevsim normallerinin üzerindeki yağışların etkisiyle yaşanan bu felaket büyük bir yıkıma yol açtı.
Ulusal basındaki haberlere göre, Gamo bölgesinde son 2 gündür mevsim normallerinin üzerindeki yağışların ardından heyelan ve sel meydana geldi.
Yetkililer, heyelan ve sellerde 30 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Kaynak: AA / Saadet Firdevs Aparı Bayram