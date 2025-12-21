Haberler

Etiyopya'da 200'den fazla silahlı militan teslim oldu

Güncelleme:
Etiyopya Ulusal Savunma Kuvvetleri, Batı Oromia bölgesinde 200'den fazla silahlı militanın, hükümetle yapılan müzakereler sonrasında silahlarını teslim ettiğini açıkladı. Bu gelişme, yerel yönetim ve güvenlik yetkilileriyle yürütülen diyalogun bir sonucu olarak nitelendiriliyor.

ADDİS Etiyopya Ulusal Savunma Kuvvetleri (ENDF), Batı Oromia bölgesinde 200'den fazla silahlı militanın, hükümet güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

ENDF'den yapılan açıklamada, ülkenin batısındaki Doğu Wollega Bölgesi'nde faaliyet gösteren militanların, yerel yöneticiler ve güvenlik yetkililerinin katılımıyla yürütülen müzakerelerin ardından silahlarını teslim ettiği aktarıldı.

Batı Oromia bölgesinde 200'den fazla silahlı militanın hükümet güçlerine teslim olduğu bilgisi paylaşılan açıklamada, bunun sürdürülen güvenlik operasyonları ve diyalog sürecinin bir sonucu olduğu belirtildi.

Batı Oromia, yıllardır hükümet güçleri ile 2018'de imzalanan barış anlaşmasının ardından Oromo Kurtuluş Cephesi'nden ayrılan silahlı bir grup olan Oromo Kurtuluş Ordusu (OLA) arasındaki çatışmalardan etkileniyor.

OLA, Etiyopya'nın en büyük etnik grubu olan Oromo halkına yönelik siyasi dışlanma ve insan hakları ihlallerine karşı mücadele ettiğini savunuyor.

Etiyopya hükümeti, OLA'yı terör örgütü olarak tanımlıyor. OLA ise bu nitelendirmeyi reddediyor.

Çatışmalar, özellikle Oromia'nın batı bölgelerinde güvensizliğe, yerinden edilmeye ve geçim kaynaklarının sekteye uğramasına yol açtı.

Çatışmalardan etkilenen bölgelerde erişim kısıtlamaları ve iletişim kesintileri nedeniyle bu tür gelişmelerin kapsamı ve etkisinin bağımsız olarak doğrulanması çoğu zaman zor oluyor.

Kaynak: AA / Sadik Kedir Abdu - Güncel
