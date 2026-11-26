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ADDİS Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Eritre yönetiminin ülkesindeki hükümet karşıtı güçlere silah sağladığı ve bu güçlerle işbirliği yaptığı suçlamasını yineleyerek, bu tutumun sürmesi halinde yıkımın Eritre'yi bulacağını söyledi.

Etiyopya Başbakanı Ahmed, parlamentoda milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Ahmed, Eritre yönetiminden Etiyopya karşıtlarına silah sağlamayı ve bu gruplarla işbirliği yapmayı bırakmasını istedi.

İki ülkenin kalkınma alanında birlikte çalışabileceğini belirten Ahmed, geçmişte Eritre'ye elektrik sağlamayı, ortak yol ve liman projeleri geliştirmeyi önerdiklerini, ancak tekliflerinin reddedildiğini anlattı.

Eritre'deki iktidar partisinin yerel adı olarak kullanılan "Şabiya" ifadesine atıfta bulunan Ahmed, "Şabiya yanlışında ısrar ederse yıkım Eritre'yi bulacak." dedi.

Ahmed, Eritre güçlerini 2020-2022 yıllarındaki Tigray savaşı sırasında gençleri öldürmekle, altyapıya zarar vermekle ve yağmalama yapmakla da suçladı.

Eritre yönetimi, Etiyopya'nın silahlı gruplara destek verdiği yönündeki suçlamalarını daha önce reddetmişti.

Etiyopya, ekimde Eritre'nin başkenti Asmara'daki büyükelçiliğini kapatmış, 10 Eritreli diplomatı da sınır dışı etmişti.

Bunun ardından Eritre, Etiyopya ile diplomatik ilişkileri kestiğini açıklamıştı. İki ülke arasındaki sınırda bu ay yeniden çatışmalar çıkmıştı.

Kaynak: AA