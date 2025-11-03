Haberler

Etimesgut'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise ağır yaralandı. Kazanın güvenlik kameralarına yansıdığı ve araçta boş alkol kutusu bulunduğu bildirildi.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde, Eskişehir-Ankara kara yolunda 1 kişinin öldüğü 1 kişinin yaralandığı trafik kazası, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, dün öğle saatlerinde D200 kara yolunun Ankara istikameti 22. kilometresinde yol kenarındaki demir bariyerin altında parçalanmış araç görüldüğü ihbarı üzerine soruşturma başlattı.

Olay yerine giden emniyet ekiplerince araç dışında yapılan incelemede, Samet Akkoyun'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yanında bulunan İsa Ç. ise ağır yaralı şekilde ambulansla Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Ayrıca araç içerisinde yapılan incelemede, boş alkol kutusuna rastlandı.

PTS (Plaka Tanıma Sistemi) kayıtlarında aracın aynı gün saat 03.17'de Polatlı ilçesinden çıkış yaptığı tespit edildi. Yapılan detaylı araştırma sonucu, kaza anına ve öncesine ait kamera görüntüleri soruşturma dosyasına dahil edildi.

Bölgedeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ve aracın demir bariyere çarparak takla attığı görülüyor.

Kaynak: AA / Cemil Murat Budak - Güncel
Zam yağmuru beklenirken Bakan Şimşek'ten sürpriz 'indirim' mesajı

Zam haberleri art arda gelirken Bakan Şimşek'ten sürpriz mesaj
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kenan İmirzalıoğlu'nun gençlik sırrı belli oldu: Estetik dokunuşlar ortaya çıktı

İmirzalıoğlu'nun yaptırdığı estetik operasyonlar ortaya çıktı
Ağabeyini döverek öldürdü

Bu neyin nefreti! En yakınını döverek öldürdü
Soyunma odasında mermi kovanı bulundu: Stadyum müdürünün savunması pes dedirtti

Soyunma odasından çıkana bakın! Yapılan savunma daha skandal
Kasım ayı kira zam oranı belli oldu

Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu
Kenan İmirzalıoğlu'nun gençlik sırrı belli oldu: Estetik dokunuşlar ortaya çıktı

İmirzalıoğlu'nun yaptırdığı estetik operasyonlar ortaya çıktı
Okan Buruk'un kovar gibi gönderdiği futbolcu yeni takımında kral oldu

Kovar gibi gönderdiği futbolcu yeni takımında kral oldu
Sinan Engin derbi sonrası adeta çıldırdı: Nasıl maç seyrediyorsun oğlum?

Derbi sonrası adeta çıldırdı: Nasıl maç seyrediyorsun oğlum?
Okan Buruk'tan Barış Alper hamlesi

Taraftarın tepki gösterdiği Barış Alper hakkında yeni gelişme
Tahliye sonrası vahşet! Kovaladığı kadını öldürüp kafasına sıktı

Tahliye sonrası vahşet! Kovaladığı kadını öldürüp kafasına sıktı
Telefon almayı düşünenler dikkat! IMEI kayıt ücretine dev zam geliyor

Telefon almayı düşünenler elini çabuk tutsun! Dev zam geliyor
MTV, pasaport, ehliyet harcı, vergi ve cezalar! İşte 2026 zam oranı

MTV, pasaport, ehliyet harcı, vergi ve cezalar! İşte 2026 zam oranı
İbrahim Tatlıses'in miras planı iddiası ailede kriz yarattı! Oğlu Ahmet Tatlıses her şeyi açıkladı

İbrahim Tatlıses'in gizli miras planı ailede krize dönüştü
Enflasyon ekim ayında yüzde 2,55 arttı, yıllık bazda yüzde 32,87 oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.