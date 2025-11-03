Etimesgut'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde, Eskişehir-Ankara kara yolunda 1 kişinin öldüğü 1 kişinin yaralandığı trafik kazası, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, dün öğle saatlerinde D200 kara yolunun Ankara istikameti 22. kilometresinde yol kenarındaki demir bariyerin altında parçalanmış araç görüldüğü ihbarı üzerine soruşturma başlattı.

Olay yerine giden emniyet ekiplerince araç dışında yapılan incelemede, Samet Akkoyun'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yanında bulunan İsa Ç. ise ağır yaralı şekilde ambulansla Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Ayrıca araç içerisinde yapılan incelemede, boş alkol kutusuna rastlandı.

PTS (Plaka Tanıma Sistemi) kayıtlarında aracın aynı gün saat 03.17'de Polatlı ilçesinden çıkış yaptığı tespit edildi. Yapılan detaylı araştırma sonucu, kaza anına ve öncesine ait kamera görüntüleri soruşturma dosyasına dahil edildi.

Bölgedeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ve aracın demir bariyere çarparak takla attığı görülüyor.