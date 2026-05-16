Başkentte otomobil ile sürücü kursu eğitim aracı çarpıştı, 2 kişi yaralandı
Ankara Etimesgut'ta bir sürücü kursu eğitim aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, trafik kısa sürede normale döndü.
Bağlıca Bulvarı'nda seyreden S.Ö. yönetimindeki 06 ACN 587 plakalı sürücü kursu eğitim aracı ile E.B. idaresindeki 06 DYN 954 plakalı otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücüler, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle aksayan trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.
Kaynak: AA / Aykut Karadağ