Ankara'da bir polis memurunun taraf olduğu olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, bir polis memurunun taraf olduğu olayla ilgili soruşturma başlatıldığını, polisin görevinden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Emniyetin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Etimesgut ilçesinde meydana gelen ve bir polis memurunun da taraf olduğu olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı belirtildi.

İlgili personelin görevinden uzaklaştırıldığı bildirilen açıklamada, konunun tüm yönleriyle titizlikle incelendiği kaydedildi.