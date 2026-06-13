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Ankara'da bir polis memurunun taraf olduğu olayla ilgili soruşturma başlatıldı

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Ankara Emniyet Müdürlüğü, Etimesgut'ta bir polis memurunun taraf olduğu olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığını, memurun görevinden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, bir polis memurunun taraf olduğu olayla ilgili soruşturma başlatıldığını, polisin görevinden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Emniyetin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Etimesgut ilçesinde meydana gelen ve bir polis memurunun da taraf olduğu olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı belirtildi.

İlgili personelin görevinden uzaklaştırıldığı bildirilen açıklamada, konunun tüm yönleriyle titizlikle incelendiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici
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