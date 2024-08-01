Etimesgut Belediye Başkanı Sokak Hayvanlarını Görevlendirecek

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, sokak hayvanlarının eğitilerek belediyede görev verilmesine ilişkin, "Belediyemize ait çok fazla yerimiz var ve can dostlarımızı bekçi olarak oradaki alanlara yerleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Beşikçioğlu hayvan hastanesini ziyaret etti.

Burada konuşan Beşikçioğlu, yaşlı hayvanların emekli konakları ve sosyal tesislerde değerlendirileceğini belirterek, "Bunun dışında belediyemize ait çok fazla yerimiz var ve can dostlarımızı bekçi olarak oradaki alanlara yerleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Çiplenen sokak hayvanlarının açlık ve saldırganlık motivasyonlarının izlenebileceği bir dijital altyapı uygulama yapma düşüncesi olduğunu anlatan Beşikçioğlu, şunları kaydetti:

"Yeni Veterinerlik Müdürümüz Faruk Bey, Türk Ordusunun mayın arama köpeklerinin eğitmenidir. Sokak hayvanları hakkında alınmış olan bu karar karşısında can dostlarımızın eğitim sürecini Faruk Bey sayesinde sağlayacağız. Barınaklarımız rehabilitasyon ve eğitim merkezlerine dönüşecektir. Ayrıca Ankara Üniversitesi Veterinerlik bölümü bu süreçte bilgi ve birikimleri ile bizlerin yanında olacak. Bu alanda yapacağımız çalışmalarla örnek bir ilçe olacağız."