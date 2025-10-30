Haberler

Estonya Dışişleri Bakanı Türkiye'yi Ziyaret Edecek

Güncelleme:
Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna, Türkiye'yi ziyaret ederek Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşecek. Görüşmelerde askeri ilişkiler, savunma sanayisi ve Türkiye-AB ilişkileri ele alınacak.

Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna, yarın Türkiye'yi ziyaret edecek.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Estonya Dışişleri Bakanı Tsahkna, yarın Türkiye'yi ziyaret ederek Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşecek.

Görüşmelerde Bakan Fidan'ın, Türkiye ve Estonya arasında askeri ilişkiler ve savunma sanayisi alanında güçlenmekte olan işbirliğinden duyulan memnuniyeti dile getirmesi, Türkiye'nin Avrupa güvenlik mimarisindeki stratejik rolüne dikkati çekmesi, yüksek düzeyli diyalog mekanizmalarının etkinleştirilmesi, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve Vize Serbestisi Diyaloğu'nun hayata geçirilmesi başta olmak üzere, Türkiye-AB ilişkilerinin gündemindeki öncelikli konuları ele alması bekleniyor.

Ayrıca Bakan Fidan'ın görüşmelerde, Estonya'nın Türkiye'nin AB üyelik sürecine uzun yıllardır verdiği desteğin takdirle karşılandığını ifade etmesi bekleniyor. Fidan'ın, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nın bir an önce sona erdirilmesi, adil ve kalıcı bir barışın sağlanmasına yönelik çabaları desteklemeyi sürdüreceğini vurgulaması öngörülüyor.

Bakan'ın ayrıca, Gazze'de sağlanan ateşkesin korunmasının ve insani yardımların kesintisiz biçimde ulaştırılmasının, bölgedeki kırılgan insani durumun iyileştirilmesi açısından hayati önem taşıdığını belirtmesi bekleniyor. Fidan'ın, Gazze'nin yeniden imarına yönelik uluslararası çabaların hız kazanmasının gerekliliğine de dikkati çekmesi öngörülüyor.

Suriye konusunda ise Bakan Fidan'ın, ülkenin toprak bütünlüğü ve birliğinin korunması için 10 Mart Mutabakatı'nın ivedilikle hayata geçirilmesi gerektiğini, terörle mücadelenin Suriye hükümetinin öncülüğünde yürütülmesinin önemini vurgulaması ve Suriye'ye yönelik tüm yaptırımların bir an önce kaldırılmasının zorunlu olduğunu ifade etmesi bekleniyor.

Türkiye-Estonya İlişkileri

Türkiye-Estonya ilişkilerinin temeli, 1 Aralık 1924'te imzalanan "Dostluk ve İşbirliği Anlaşması"na dayanıyor.

Sovyetler Birliği'nin dağılması sonrasında Estonya'nın yeniden bağımsızlığını elde etmesi üzerine, 2 Ekim 1991'de imzalanan "Ortak Bildiri"yle iki ülke arasında diplomatik ilişkiler yeniden tesis edildi.

Türkiye'nin, Estonya'nın NATO üyeliğini (2004), Estonya'nın ise Türkiye'nin AB üyelik sürecini desteklemesi iki ülke arasında işbirliğini artırdı.

2024'te ikili ticaret hacmi yaklaşık 521 milyon dolar olarak gerçekleşirken ikili ticaret hacminin 1 milyar dolar seviyesine yükseltilmesi hedefleniyor.

2024'te iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin tesis edilmesinin 100. yıl dönümü idrak edilmiş, Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis bu vesileyle 26-28 Haziran 2024 tarihlerinde Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirmişti.

Kaynak: AA / Büşranur Keskinkılıç - Güncel
