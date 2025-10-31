Haberler

Estonya Dışişleri Bakanı Tsahkna'dan Gazze Açıklaması

Güncelleme:
Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna, Gazze'deki insani durumun felaket seviyesinde olduğunu belirterek İsrail'e baskı yapılması gerektiğini vurguladı. Tsahkna, Türkiye dahil diğer ülkelerin de barış çabaları için baskı yapmasını önemsedi.

Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna, "Gazze'deki insani durum gerçekten felaket seviyesinde. O anlamda İsrail'e çok baskı yapılması gerekiyor." dedi.

Bakan Tsahkna, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Dışişleri Bakanlığındaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

"Gazze ile ilgili olarak bir kez daha size bu konudaki çabalarınızdan dolayı teşekkür etmek istiyorum." ifadesini kullanan Tsahkna, Gazze'de devreye giren ateşkes ve esirlerin serbest bırakılması sürecine değindi.

Tsahkna, Estonya'nın her zaman iki devletli çözümü desteklediğini belirterek, Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde Filistin ile ilgili kararları desteklediklerini ve New York Bildirgesi'ne taraf olduklarını anımsattı.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) ve başka örgütler aracılığıyla Gazze'ye insani yardım iletmeye devam ettiklerini vurgulayan Tsahkna, "Gazze'deki insani durum gerçekten felaket seviyesinde. O anlamda İsrail'e çok baskı yapılması gerekiyor." diye konuştu.

Tsahkna, Gazze'de barış çabalarının sürdürülebilmesi için Türkiye'den başka ülkelerin de baskı yapmaya devam etmesi gerektiğini kaydetti.

(Sürecek)

Kaynak: AA / Can Efesoy

