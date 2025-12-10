Oyuncu Levent Özdilek'in acı günü
Kanal D'nin sevilen dizisi Eşref Rüya'da Hıdır Baba karakterini canlandıran Levent Özdilek'in annesi Gülseren Güç, 93 yaşında hayatını kaybetti. Cenazesi Tarsus'ta toprağa verilecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel