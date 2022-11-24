Eşref Kolçak'ın hırsızlardan kurtarılan otomobili ailesine teslim edildi Güncel Haberler Bursa'nın Gemlik ilçesinde, merhum sinema sanatçısı Eşref Kolçak'ın çalınma girişiminde bulunulduğu sırada komşuların dikkati sonucu kurtarılan aracı ailesine teslim edildi. Gemlik'te 27 Mayıs 2019'da 92 yaşında vefat eden Kolçak'ın 16 ZR 190 plakalı otomobili, hırsızlık girişimi sonrası evinin önünden alınarak emniyet müdürlüğünün yediemin otoparkına çekildi. İşlemlerin tamamlanmasının ardından yakınları tarafından alınan araç, İstanbul'a götürüldü. AİLESİNE TESLİM EDİLDİ Eşref Kolçak'ın Gemlik Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinin önünde park halinde bulunan otomobilinin yanındaki kişileri gören komşular, durumu polise bildirmişti. Olay yerine gelen Gemlik Emniyet Müdürlüğü ekipleri, söz konusu kişilerin bu aracı çalma girişiminde bulunduğunu belirlemişti. Kaçmaya çalışırken yakalanan ve haklarında çok sayıda suç kaydı bulunan E.A, T.E. ve O.Y, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı. Şüphelilerden E.A. adlı kadının üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirilmişti. Kolçak, söz konusu otomobille 2017 yılının ekim ayında Gemlik'te hasarlı kazaya karışmıştı. Kaynak: AA / Güncel Eşref Kolçak Tragger Bursa Magazin Güncel Haberler

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