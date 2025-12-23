Çetaş Otomotiv yöneticisi Türegün'e gold ödül

ÇETAŞ Otomotiv Yetenek ve Kültür Genel Müdürü Esra Ölmez Türegün, GPTW Best People & Culture Leaders 2025 gold ödülünün sahibi oldu.

Çetaş Otomotiv'in Yetenek ve Kültür Genel Müdürü Esra Ölmez Türegün, Great Place To Work® (GPTW) organizasyonu tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Best People & Culture Leaders 2025 değerlendirmesinde gold kategoride ödüle layık görüldüğünü bildirdi. Bu ödülün, Türkiye genelinde gerçekleştirilen geniş katılımlı bir liderlik değerlendirmesi sonucunda verildiği katarıldı.

Best People & Culture Leaders 2025 programına 200'ün üzerinde liderin başvurduğu belirtildi. Objektif ve ölçülebilir bir değerlendirme modeli oluşturmak amacıyla GPTW, süreçte Brothers & Partners ile iş birliği yaptı. Brothers & Partners tarafından hazırlanan ve liderlere yönlendirilen anket, kurum içindeki insan ve kültür uygulamalarını kapsamlı biçimde analiz etmeyi hedefledi. Tüm veriler, iyi uygulamaların yoğunluğu ve sürdürülebilir etkisi dikkate alınarak özel bir algoritma ile değerlendirildi. Sonuç olarak liderler gold, sılver ve bronze kategorilerinde sıralandı.

Şirketten konuya ilişkin yapılan değerlendirmede şu ifadelere yer verildi:

"Esra Ölmez Türegün'ün GOLD kategoride elde ettiği bu başarı, Çetaş Otomotiv'in insan odaklı dönüşüm yolculuğunda önemli bir dönüm noktası niteliği taşıyor. Esra Ölmez Türegün'ün vizyoner ve yenilikçi liderliği, Çetaş Otomotiv'in profesyonel insan yaklaşımını güçlendirirken çalışanlara verilen değeri şirket kültürünün merkezine taşıyor. Bu başarı, Çetaş Otomotiv'in otomotiv sektöründe sadece operasyonel mükemmelliğiyle değil; aynı zamanda insanı merkeze alan, geleceğe hazırlayan, yüksek performanslı ve güvene dayalı bir çalışma kültürü oluşturmadaki kararlılığıyla da fark yarattığını bir kez daha ortaya koyuyor. Çetaş Otomotiv, sektördeki dönüşüm yolculuğuna yenilikçi ve sürdürülebilir insan stratejileriyle yön vererek ilerlemeye devam ediyor."