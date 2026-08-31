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Giresun'da sağanak hasar bıraktı

Giresun'da sağanak hasar bıraktı
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Giresun'un Espiye ve Yağlıdere ilçelerinde şiddetli yağış hasar oluşturdu.

Giresun'un Espiye ve Yağlıdere ilçelerinde şiddetli yağış hasar oluşturdu.

Espiye Kaymakamı Ahmet Kavanoz ve Belediye Başkanı Erol Karadere, yağışın ardından ilçede yürütülen çalışmaları inceledi.

Yağıştan etkilenen vatandaşlarla görüşen Kavanoz ve Karadere, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

İlçede başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Devlet Su İşleri 22. Bölge Müdürü Fatih Kişi, Yağlıdere'de yağıştan etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu.

Bük ve Ömerli mahallelerinde selden etkilenen alanları inceleyen Kişi, Belediye Başkanı Yaşar İbaş ile makamında görüştü.

Öte yandan belediye, İl Özel İdaresi ve Karayolları ekiplerinin yağıştan etkilenen bölgelerdeki çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA
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