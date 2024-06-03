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Espiye-Ericek grup yolunda çalışmalar sürüyor

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Espiye Kaymakamı Taner Tengir, Espiye-Ericek grup yolunda yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Sel afeti nedeniyle hasarlar oluşan yol güzergahında yol genişletme, istinat duvarı ve menfez çalışmaları yapılıyor.

Espiye Kaymakamı Taner Tengir, Espiye- Ericek grup yolunda çalışmaların sürdürüldüğünü bildirdi.

Tengir, gazetecilere, 22 Ağustos 2020'de yörede yaşanan sel afeti nedeniyle grup yolunda hasarların oluştuğunu belirtti.

Kaymakam Tengir, 45 kilometrelik grup güzergahında yol genişletme, istinat duvarı ve menfez çalışmalarının yapıldığını aktardı.

Çalışmaları sıkı takip ettiklerini vurgulayan Tengir, "Rabbim bir daha böyle acı hadiseleri ülkemize ve milletimize göstermesin." dedi.???????

Kaynak: AA / Güncel

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