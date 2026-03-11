Espiye'den kısa kısa

Giresun'un Espiye ilçesinde öğrenciler "zimem defteri" geleneğini sürdürdü.

Şehit Hüseyin Tahmaz İlkokulu öğrencileri, "zimem defteri" geleneğini yaşatmak için düzenledikleri bağış kampanyasında 2 bin 750 lira topladı.

Öğrenciler, Esentepe Mahallesindeki bir bakkalda ihtiyaç sahibi bazı ailelerin borçlarını sildirdi.

Okul öğretmenlerinden Abdullah Kır, yaptığı açıklamada, bu tür geleneklerin paylaşma, yardımlaşma ve toplumsal sorumluluk bilincinin kazandırılmasını sağladığını söyledi.

Bakkal sahibi Yusuf Kaya da öğrencilere teşekkür etti.

Espiye Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından ramazan ayı dolayısıyla sergi açıldı.

Müdürlükte eğitim gören kursiyerlerin el emeğiyle hazırlanan ve 300 eserin yer aldığı sergi yarın sona erecek.