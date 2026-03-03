Haberler

Espiye'de Kan Bağışı ve Yardım Etkinliği

Espiye'de Kan Bağışı ve Yardım Etkinliği
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Giresun'un Espiye ilçesinde kan bağışı etkinliği düzenlendi.

Giresun'un Espiye ilçesinde kan bağışı etkinliği düzenlendi.

Türk Kızılay ve İlçe Müftülüğü iş birliğinde Ulu Camisi'nin bahçesinde organize edilen kampanyaya, müftülük personeli ile vatandaşlar destek verdi.

İlçe Müftüsü Haki Özgül, kan bağışının önemine dikkati çekerek, "Kan vermek, İslam dininin insan hayatına verdiği değere uygun teşvik edilen bir uygulamadır." dedi.

Türk Kızılayı Giresun Şubesi'nde görevli Dr. Ömür Algül de kan bağışı yaparak şifa bekleyen hastalara umut olan vatandaşlara teşekkür etti.

Kaymakam Kavanoz, Kıbrıs Gazisi Keskin ile iftar yaptı

İlçe Kaymakamı Ahmet Kavanoz, Kıbrıs Gazisi Halil İbrahim Keskin ve ailesiyle iftarda bir araya geldi.

Keskin'in İbrahimşeyh köyündeki evinde aile fertleriyle orucunu açan Kavanoz, devletin her zaman şehit aileleri ve gazilerin yanında olduğunu vurguladı.

Kavanoz, Kıbrıs Gazisi ve ailesine misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.

Öğrencilerden ihtiyaç sahipleri için gıda yardımı

Espiye'de Mescid-i Aksa ile Aydın Kaşıkçı Kur'an kurslarında öğrenciler, ihtiyaç sahipleri için içerisinde gıda ürünleri bulunan yardım paketleri hazırladı.

Öğrencilerin aileleri ve Kur'an kursu öğreticilerinin destekleriyle hazırlanan 15 gıda paketi, ilçede ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırıldı.

Müftü Haki Özgül, yaptığı açıklamada, küçük yaşta kazanılan paylaşma alışkanlığının toplum için büyük bir değer olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Fikret Bıyık
ABD'nin Katar'daki üssü vuruldu, çok sayıda ABD askeri hayatını kaybetti

Trump'ı çıldırtacak saldırı! Çok sayıda ABD askeri hayatını kaybetti
Bakan Fidan'a açıkça soruldu: İran, Türkiye'ye saldırır mı?

Bakan Fidan'a açıkça soruldu: İran, Türkiye'ye saldırır mı?
İran'da hayatını kaybedenlerin sayısı 787'ye yükseldi

Komşuda bilanço çok ağır! Ölü sayısı katlanarak artıyor
İsrail, iki Türk gazeteciyi gözaltına aldı

İsrail, iki Türk gazeteciyi gözaltına aldı
Savaşın çıktığını gören Ronaldo Riyad'dan kaçarak oraya sığındı

Savaşın çıktığını görünce Riyad'dan kaçarak oraya sığındı
Kim Jong Un'dan İran'a açık destek: Onları yok etmek için tek füzemiz yeter

Kim de savaşa dahil oluyor! Gözdağı verdi: Tek füzemiz yeter
Netanyahu: İran, 50 Kuzey Kore eder

Netanyahu'dan gündem yaratan Kuzey Kore çıkışı
İsrail, iki Türk gazeteciyi gözaltına aldı

İsrail, iki Türk gazeteciyi gözaltına aldı
OnlyFans üreticisinin kazancı 100 milyon doları geçti

Bu parayı nasıl kazandığını öğrenince şok olacaksınız!
İsrail'i daha şimdiden korku sardı! Hepsini tek tek gözaltına aldılar

Korku dağları aştı! "Katliam yapacaklar" diye hepsini böyle dizdiler