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Espiye'de Şehitler İçin Anma Programı Düzenlendi

Espiye'de Şehitler İçin Anma Programı Düzenlendi
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Giresun'un Espiye ilçesinde, Mustafa Göbüt, İsmail Tös, Ömer Bayrak ve Hüseyin Tahmaz için anma etkinliği yapıldı. Mezarlar ziyaret edilip, camide Kur'an okundu ve şehitler için dua edildi. Kaymakam Ahmet Kavanoz, ailelere başsağlığı diledi.

Giresun'un Espiye ilçesinde, şehitler Mustafa Göbüt, İsmail Tös, Ömer Bayrak ve Hüseyin Tahmaz için anma programı düzenlendi.

Kaymakamlık, İlçe Müftülüğü ve Sosyal Hizmet Merkezi koordinesinde gerçekleştirilen programda, şehitlerin mezarları ziyaret edildi.

Daha sonra Merkez Camisi'nde Kur'an-ı Kerim okundu, İlçe Müftüsü Haki Özgül tarafından dua edildi.

Kaymakam Ahmet Kavanoz, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.

Kaynak: AA
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