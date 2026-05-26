Şehit annesi Şazimet Özdemir son yolculuğuna uğurlandı

Giresun'un Espiye ilçesinde şehit Jandarma Onbaşı Özgün Özdemir'in annesi Şazimet Özdemir'in (91) cenazesi defnedildi.

Özdemir için Ulu Cami'de düzenlenen cenaze törenine ailesi ve yakınlarının yanı sıra Giresun Valisi Mustafa Koç, AK Parti Giresun milletvekilleri Nazım Elmas ve Ali Temur, MHP Giresun Milletvekili Ertuğrul Gazi Konal, Espiye Kaymakamı Ahmet Kavanoz, Espiye Belediye Başkanı Erol Karadere, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Şazimet Özdemir'in cenazesi, kılınan namazın ardından Soğukpınar beldesine bağlı Dikmen Mahallesi'ndeki aile mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: AA / Fikret Bıyık
