Espiye'de lise öğrencilerin Kur'an-ı Kerim hediye edildi

Espiye'de lise öğrencilerin Kur'an-ı Kerim hediye edildi
Güncelleme:
Giresun'un Espiye ilçesinde lise öğrencilerine Kur'an-ı Kerim hediye edildi.

Giresun'un Espiye ilçesinde lise öğrencilerine Kur'an-ı Kerim hediye edildi.

İlçe Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı Espiye Şubesi iş birliğinde, Şehit Cengiz Saribaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören öğrencilere Kur'an-ı Kerim verildi.

İlçe Müftüsü Haki Özgül, "Hediyem Kur'an Olsun" projesi kapsamında, hayat kitabı Kur'an-ı Kerim'i genç nesillere ulaştırmayı hedeflediklerini söyledi.

Okul Müdürü Nihat Erdoğan ise dağıtılan Kur'an-ı Kerim'lerin en iyi şekilde okunarak anlaşılması gerektiğini belirtti.

