Espiye'de lise öğrencilerin Kur'an-ı Kerim hediye edildi
Giresun'un Espiye ilçesinde lise öğrencilerine Kur'an-ı Kerim hediye edildi.
Giresun'un Espiye ilçesinde lise öğrencilerine Kur'an-ı Kerim hediye edildi.
İlçe Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı Espiye Şubesi iş birliğinde, Şehit Cengiz Saribaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören öğrencilere Kur'an-ı Kerim verildi.
İlçe Müftüsü Haki Özgül, "Hediyem Kur'an Olsun" projesi kapsamında, hayat kitabı Kur'an-ı Kerim'i genç nesillere ulaştırmayı hedeflediklerini söyledi.
Okul Müdürü Nihat Erdoğan ise dağıtılan Kur'an-ı Kerim'lerin en iyi şekilde okunarak anlaşılması gerektiğini belirtti.
Kaynak: AA / Fikret Bıyık - Güncel