Espiye'den kısa kısa
Giresun'un Espiye ilçesinde jandarma ekipleri, olumsuz hava koşullarından etkilenen sahipsiz hayvanlar için mama bıraktı. Ayrıca, kar nedeniyle kapanan mahalle yolları da yeniden ulaşıma açıldı.
Giresun'un Espiye ilçesinde jandarma ekipleri sahipsiz hayvanlar için bazı noktalara mama bıraktı.
Yağlıdere-Espiye kara yolunun cezaevi kavşağında görev yapan jandarma trafik timi, kar ve olumsuz hava şartlarından etkilenen sahipsiz hayvanlar için yol kenarlarına mama bıraktı.
Mahalle yolları kardan temizlendi
Espiye Belediye Başkanı Erol Karadere, yaptığı açıklamada, kar nedeniyle kapanan 8 mahalle yolunun yapılan çalışmalarla yeniden ulaşıma açıldığını bildirdi.
Karadere, buzlanmaya karşı vatandaşlardan dikkatli olmalarını istedi.
Kaynak: AA / Fikret Bıyık - Güncel