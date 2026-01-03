Haberler

Espiye'den kısa kısa

Espiye'den kısa kısa
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Giresun'un Espiye ilçesinde jandarma ekipleri, olumsuz hava koşullarından etkilenen sahipsiz hayvanlar için mama bıraktı. Ayrıca, kar nedeniyle kapanan mahalle yolları da yeniden ulaşıma açıldı.

Giresun'un Espiye ilçesinde jandarma ekipleri sahipsiz hayvanlar için bazı noktalara mama bıraktı.

Yağlıdere-Espiye kara yolunun cezaevi kavşağında görev yapan jandarma trafik timi, kar ve olumsuz hava şartlarından etkilenen sahipsiz hayvanlar için yol kenarlarına mama bıraktı.

Mahalle yolları kardan temizlendi

Espiye Belediye Başkanı Erol Karadere, yaptığı açıklamada, kar nedeniyle kapanan 8 mahalle yolunun yapılan çalışmalarla yeniden ulaşıma açıldığını bildirdi.

Karadere, buzlanmaya karşı vatandaşlardan dikkatli olmalarını istedi.

Kaynak: AA / Fikret Bıyık - Güncel
Ülkesinden kaçırılan Maduro ne ile suçlanıyor, nerede yargılanacak? ABD'den açıklama var

Maduro ne ile suçlanıyor, nerede yargılanacak? ABD'den açıklama var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran'da olaylar sürerken Pakistan sınırında çatışma

İran'da olaylar sürerken sınırda çatışma: Çok sayıda kayıp verdiler
Seçime böyle gidiyor: Makam odasında padişah kıyafetiyle poz veren oda başkanı

Seçime böyle gidiyor: Makam odasının kapı detayı daha bomba
MHP'li Feti Yıldız paylaştı! Başkanlık sistemiyle ilgili dikkat çeken öneri

MHP'den başkanlık sistemiyle ilgili dikkat çeken öneri
Evine taktırdığı kamera kızı ve eşinin öldürüldüğü anları kaydetti

Evine taktırdığı kamera kızı ve eşinin öldürüldüğü anları kaydetti
İran'da olaylar sürerken Pakistan sınırında çatışma

İran'da olaylar sürerken sınırda çatışma: Çok sayıda kayıp verdiler
İrfan Can Kahveci'den Mert Hakan Yandaş paylaşımı

İrfan Can'dan Mert Hakan Yandaş paylaşımı
İlk maçını eski takımına karşı oynayabilir! Fenerbahçe yeni transferini açıkladı

İlk maçı eski takımına karşı! Fenerbahçe yeni transferini açıkladı