Espiye'de hafızlık öğrencilerinden şehit mezarına ziyaret

Espiye ilçesindeki hafızlık öğrencileri, şehit Uzman Çavuş Sezgin Burak Cantürk'ün mezarını ziyaret etti.

İlçe Müftülüğüne bağlı Yatılı Erkek Hafızlık Kur'an Kursu öğrencileri, Diyarbakır'ın Hani ilçesinde 2016'da teröristler tarafından düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan Cantürk'ün Kaşdibi köyündeki mezarında Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Müftü Vekili Ahmet Yılmaz, tüm şehitlere Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı diledi.