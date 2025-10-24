Espiye'de Gazze için kermes düzenlendi
Giresun'un Espiye ilçesinde geliri Gazze'ye gönderilecek kermes organize edildi.
Şehit Cengiz Sarıbaş Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrenci, öğretmen ve personellerinin katkılarıyla okulda düzenlenen kermes ilgi gördü.
Okul Müdürü Nihat Erdoğan, küçük katkılarla büyük iyiliklere vesile olmayı amaçladıklarını belirterek, elde edilen gelirin Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla Gazze'ye ulaştırılacağını söyledi.
Kaynak: AA / Fikret Bıyık - Güncel