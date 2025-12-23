Espiye'den kısa kısa

Giresun'un Espiye ilçesinde caddelerde aydınlatma çalışması yapıldı.

Espiye Belediye Başkanı Erol Karadere, gazetecilere, Gazi Mustafa Kemal, 23 Nisan ve Kemal Şahan caddelerinin aydınlatma sistemlerinin yenilendiğini söyledi.

Aydınlatmanın güvenlikten şehir görünümüne çok sayıda etkisinin olduğunu belirten Karadere, bu tarz çalışmaların devam edeceğini kaydetti.

Espiye Müftülüğünce de "Ezanı Güzel Okuma Kursu" açıldı.

Toplam ???????4 hafta sürecek kursta ses eğitimi, nefes kullanımı ve farklı makamlarda ezan okuma alışkanlıkları konularında eğitimler verilecek.