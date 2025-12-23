Haberler

Espiye'den kısa kısa

Giresun'un Espiye ilçesinde caddelerde aydınlatma sistemleri yenilendi. Belediye Başkanı Erol Karadere, aydınlatmanın güvenlik ve şehir görünümü üzerinde olumlu etkileri olduğunu belirtti. Ayrıca, Espiye Müftülüğü tarafından 'Ezanı Güzel Okuma Kursu' açıldı.

Giresun'un Espiye ilçesinde caddelerde aydınlatma çalışması yapıldı.

Espiye Belediye Başkanı Erol Karadere, gazetecilere, Gazi Mustafa Kemal, 23 Nisan ve Kemal Şahan caddelerinin aydınlatma sistemlerinin yenilendiğini söyledi.

Aydınlatmanın güvenlikten şehir görünümüne çok sayıda etkisinin olduğunu belirten Karadere, bu tarz çalışmaların devam edeceğini kaydetti.

Espiye Müftülüğünce de "Ezanı Güzel Okuma Kursu" açıldı.

Toplam ???????4 hafta sürecek kursta ses eğitimi, nefes kullanımı ve farklı makamlarda ezan okuma alışkanlıkları konularında eğitimler verilecek.

Kaynak: AA / Fikret Bıyık
